Pau et Castres : deux grands blessés, deux diagnostics

TOP 14 - Ce week-end, le Tournoi fait relâche. C'est le retour du championnat de France et, entre autres, de la lutte pour éviter la descente. La Section paloise et le Castres Olympique sont impliqués dans cette course au maintien, alors que ces deux clubs n'étaient pas "programmés" pour y participer. Le décryptage de Raphaël Poulain. [Présentation Damien Bourdeilh, réalisation Simon Farvacque]