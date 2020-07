Quesada: "J'ai retrouvé des joueurs du Stade Français très marqués par leur dernière saison"

2 712 vues | 02:26

POULAIN RAFFUTE - Jeudi, Gonzalo Quesada est l'invité de Raphaël Poulain et Olivier Canton dans leur émission digitale dédiée au rugby. Le nouveau manager parisien a retrouvé son ancien club, le Stade Français, et aussi des joueurs qui sont passés par différentes phases compliquées : d'une possible relégation au confinement forcé. Cette émission est à retrouver en intégralité en podcast.