La réponse d'Urios ? "J'adore, qu'il est bon !"

POULAIN RAFFÛTE - Christophe Urios et l'UBB réalisent un bon début de saison, 2e place du Top 14 après 10 journées à la clef. Jeudi, Raphaël Poulain a salué le travail effectué par l'ancien entraîneur du CO et s'est amusé de sa sortie médiatique piquante, le week-end dernier, après une victoire à la Paris La Défense Arena face au Racing. [Présentation Arnaud Beurdeley, réalisation Simon Farvacque]

