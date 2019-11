VIDEO - Poulain : "Que Laporte et Goze discutent au lieu de s'invectiver"

717 vues | 02:51

POULAIN RAFFUTE - Bernard Laporte et Paul Goze étaient ensemble sur la scène de l'Olympia lors de la Nuit du Rugby, alors qu'ils se déchiraient par communiqués interposés à propos des décisions infligées au MHR pour non respect du salary cap... Pour Raphaël Poulain, il est temps que tout le monde se mette autour de la table pour discuter et sortir le rugby de la crise.

Eurosport uniquement avec CANAL*