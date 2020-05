Mourad de Toulon : "Paul (Goze), rends l'argent"

358 vues | 05:35

MOURAD DE TOULON - Grâce à son épouse Linda et sa fille Roselaine, les "Spielberg" de la rade, Mourad Boudjellal dézingue à tout-va. L'ancien président du RCT, accompagné de son chien Neva, explique notamment comment la Ligue aurait économisé 2,6 millions d'euros en gelant les descentes et les montées et en décidant de ne pas décerner de titre de champion de France...