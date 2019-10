Lafond : "Même si les internationaux ne sont pas là, le LOU n'est pas une escroquerie"

4 040 vues | 03:41

TOP 14 - Le LOU est en tête du championnat de France après une 6e victoire en six matches, la dernière face à l'UBB. Et que les mauvaises langues se ravisent : ce n'est pas parce que les autres équipes sont amoindries en raison de l'absence des internationaux que le LOU caracolle. Pour Jean-Baptiste Lafond, Lyon est dans la continuité de ce que Mignoni et cie ont accompli dernièrement.

