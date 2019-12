VIDEO - Derby, Toulon-Clermont, changement de leader ? On en a parlé dans Poulain Raffûte

Poulain Raffûte vous a donné rendez-vous comme tous les jeudis à 17h. Le Top 14 est de retour avec un beau programme : la place de leader en jeu, le derby entre Agen et Toulouse, et le choc Toulon-Clermont. On a aussi fait le bilan de 2019 : les joueurs, clubs, moments marquants de l’année. [Émission exceptionnellement enregistrée, mercredi 18 décembre]

