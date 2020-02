"Chaque week-end est une guerre" dans la lutte pour le maintien

148 vues | 05:09

POULAIN RAFFUTE - Ils sont six clubs en sept points, six clubs qui luttent pour se maintenir en Top 14. Brive, Castres, le Stade Français, Bayonne, Pau et Agen veulent sauver leur peau dans l'élite. Ces six clubs s'affrontent ce week-end. Trois confrontations décisives dans la course au maintien.