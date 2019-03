Slimani, Chat, Lambey, Wisniewski... Le XV de la 20ème journée

16 496 vues | 02:39

Un XV en rose et bleu. Les Stadistes et les Racingmen se sont mis en valeur ce week-end, auteurs de cartons contre respectivement Castres (32-16) et Bordeaux (45-27). A noter, la présence d'un Perpignanais dans notre XV, après la première victoire à domicile de la saison pour l'USAP. Decouvrez l'ensemble de l'équipe en vidéo.

