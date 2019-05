Poulain : "Montpellier est capable d'aller se qualifier à Clermont"

3 715 vues | 01:26

POULAIN RAFFUTE - Pas simple d'aller gagner à Clermont pour se qualifier pour les quarts de finale de Top 14. C'est pourtant ce que doit faire Montpellier pour rester dans les six premières places et valider son billet. Pour Raphaël Poulain, le MHR en est capable malgré ses absents et voit davantage La Rochelle se prendre les pieds dans le tapis contre Bordeaux-Bègles.

