Lafond : "Pour espérer, Montpellier devra réaliser un dernier casse à Clermont"

18 538 vues | 04:17

TOP 14 - Qui va décrocher les dernières places qualificatives pour les quarts de finale de Top 14 ? Lyon, c'est fait ; Castres y va tout droit et le Racing semble avoir fait le plus dur. Tout se jouera entre Montpellier et La Rochelle a priori... Mais pour notre consultant Jean-Baptiste Lafond, même si les Montpelliérains sont dans une bonne dynamique, La Rochelle devrait pouvoir se qualifier.

Eurosport uniquement avec CANAL*