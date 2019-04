Lafond : "Deux coups de coude dans la glotte, c’est inadmissible !"

9 672 vues | 06:39

LAFOND DEGAINE - Haro sur le carton jaune en Top 14. Et oui au carton rouge, pour donner un bon coup dans la fourmilière des équipes et arrêter les plaquages hauts, trop dangereux. Cette semaine, Jean-Baptiste Lafond fait l'apologie du rouge. Du carton rouge, et pas autre chose, n'en déplaisent à certains. (Réalisation: Sébastien Petit)

