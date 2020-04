VIDÉO - Top 14 - Mas et Azéma racontent leur finale de 2009

2 225 vues | 25:16

TOP 14 - Le 6 juin 2009 marque, encore aujourd’hui, la date du dernier titre de l’USAP. Une renaissance pour les Catalans qui n’avaient plus connu le Graal depuis 1955. Nicolas Mas, pilier sang et or, lors de cette épopée ainsi que Franck Azéma, l’entraîneur des trois-quarts, sont revenus avec nous sur ce match légendaire.