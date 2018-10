Commission de discipline : Pascal Papé a exécuté sa peine !

936 vues | 01:05

COMMISSION DE DISCIPLINE - Convoqué vendredi dernier par Mourad Boudjellal, Pascal Papé a exécuté sa peine sur les réseaux sociaux. Et on peut dire que l'ancien deuxième ligne des Bleus et du Stade Français a plutôt joué le jeu... (Réalisation : Pierrick de Morel)

