Lafond : "Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter le massacre ?"

17 044 vues | 04:04

TOP 14 - Jean-Baptiste Lafond a été particulièrement choqué par la blessure du jeune clermontois Samuel Ezeala, sonné lors du choc Racing-ASM dimanche soir. Notre consultant estime que cet incident s'inscrit dans une évolution plus large du rugby, de plus en plus violent et de plus en plus dangereux pour les joueurs. (Réalisation : Pierrick de Morel)

