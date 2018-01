Ensor, Babillot, Lambey, Baille... Notre XV de la 14e journée

13 658 vues | 02:40

TOP 14 - Comme chaque semaine, Eurosport et Rugbyrama vous proposent de retrouver en vidéo la sélection des meilleurs joueurs du week-end, établie par les journalistes du Midol. Et l'équipe de la 14e journée n'a pas oublié de récompenser Castrais et Toulousains, auteurs de belles performances sur la pelouse du Clermont ou à domicile, face à Toulon.

Eurosport uniquement avec CANAL*