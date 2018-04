Baille, Fouyssac, Couilloud, Ashton... Notre XV de la 24e journée

21 790 vues | 02:40

Comme chaque lundi, Eurosport et Rugbyrama vous proposent de retrouver en vidéo le XV du week-end, établi par les journalistes du Midol. Et cette semaine on y retrouve sans surprise le toulonnais Chris Ashton. Avec son 22e essai de la saison inscrit face au MHR, l'Anglais a battu le record de Nalaga pour entrer dans l'histoire de notre championnat.

