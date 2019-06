VIDÉO - Top 14 - Stade Toulousain vs. Clermont, qui est le plus fort ?

Le Stade Toulousain affronte Clermont en finale du Top 14, ce samedi soir au Stade de France. Un choc attendu entre le premier et le deuxième de la saison régulière. Mais qui a le plus de chances de soulever le Bouclier de Brennus ? Pour faire vos pronostics, voici une comparaison de leurs performances lors de leurs 27 matches de championnat en 2018/19, saison régulière et demi-finales comprises.

