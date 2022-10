VIDÉO - Top 14 - Des Mauls et Débats : "Toulouse, c'est les All Black 2015"

23:25

TOP 14 - Au programme de DMDB, Toulouse prend le large devant et nous rappelle certaines équipes néo-zélandaises des années 2010. Le Stade français lance sa saison, peut-ils rêver au top 6 ? Coup de cœur pour Fickou, Wade et Ramos. Enfin le prono concerne la dernière rencontre entre Lyon et Bordeaux. (Musique : Buffalos - Zebros)