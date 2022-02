VIDÉO - Top 14 - Des Mauls et Débats : le MHR solide dauphin, Toulouse peut-il sortir des 6 ?

484 vues | 16:42

TOP 14 - Comme tous les dimanches DMDB revient sur votre samedi rugby avec au programme : le MHR continue de marquer les points et les esprits et se rapproche des demis. Inquiétude pour Toulouse, peut-il sortir des 6 ? Coup de chapeau à la Section, coup de cœur pour l'essai castrais, coup de gueule contre Etzebeth. Et le prono, Bordeaux-Racing ce dimanche soir à 21h.