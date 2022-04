VIDÉO - Top 14 - Des Mauls et Débats : la course au top 6 est surprenante !

28:16

TOP 14 - Au programme de votre émission dominicale, on revient sur la lutte aux phases finales avec des résultats à l'extérieur surprenants qui ajoutent de l'intérêt à une fin de saison déjà palpitante. On revient aussi sur l'altercation entre Christophe Urios et Ronan O'Gara : est-ce amusant ou déplorable ? Coup de cœur pour Penaud, coup de gueule contre la programmation du match des filles.