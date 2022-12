Poitrenaud : "Jack Willis est démoniaque"

01:44

TOP 14 - Après leur succès 34-13 sur Perpignan, Clément Poitrenaud et Thomas Ramos se sont présentés en conférence de presse. La bataille des rucks et le prochain déplacement au Munster étaient au cœur de l'attention. Tout comme Jack Willis, la recrue anglaise qui était titulaire pour la première fois et qui a fait un très bon match. Par Baptiste Barbat.