Ollivon apiculteur avec un producteur varois

TOP 14 - Charles Ollivon, capitaine de Toulon et du XV de France, s'est reconverti en apiculteur le temps d'une journée. Avec Christian Califano, ils sont partis à la rencontre de Renaud Decharriere, propriétaire d'un Intermarché, et de Claude Fuoco, producteur de miel dans la région de Toulon. Et les deux hommes sont aussi à l'aise ballon en main qu'en compagnie des abeilles !