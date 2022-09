Capuozzo : "Il y a de la place pour tout le monde"

02:24

TOP 14 - En conférence de presse hier soir, les Toulousains Ange Capuozzo et Dimitri Delibes sont venus répondre aux questions des journalistes. Parmi les sujets abordés : l'analyse à chaud du match, la première de l'italien à Wallon, sa concurrence avec Ramos et Jaminet, et la première au centre de l'espoir toulousain. Par Baptiste BARBAT