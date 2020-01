Au programme de la 13e journée

1 vue | 01:33

TOP 14 - La 13e journée de Top 14 débute samedi après-midi avec le match entre Agen et Lyon, et se terminera dimanche soir avec le choc entre le Stade Français et le Stade Toulousain. Voici ce qu'il faut savoir sur ces confrontations, ainsi que les cinq autres rencontres au programme ce week-end.

Eurosport uniquement avec CANAL*