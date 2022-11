Harinordoquy: "Le Japon après deux gros morceaux... gare à la décompression"

05:15

XV DE FRANCE - Et si le match le plus compliqué à gérer était le dernier face à l'adversaire le moins coriace de la tournée d'automne ? C'est la question en suspend pour des Bleus invaincus depuis 11 matches opposés au Japon dimanche à Toulouse. Pour Harinordoquy et ses compères du Midi Olympique et d'Eurosport dans le podcast Arrêt Buffet, les Bleus pourraient se rendre victimes de relâchement.