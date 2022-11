Harinordoquy : "Avec Macalou, c’est nouveau, on a un banc en 5+2+1"

VIDÉO - Harinordoquy avant France - Australie : "Avec Sekou Macalou, c’est nouveau, on a un banc en 5+2+1"

04:30

XV DE FRANCE - Sekou Macalou offre un profil rare puisqu'il est capable de jouer avant et arrière. Comment exploiter sa polyvalence ? Retrouvez l'avis de notre consultant Imanol Harinordoquy et des journalistes Arnaud Beurdeley et Pierre-Laurent Gou, avant France-Australie, samedi. Arrêt Buffet est à écouter en intégralité en podcast. [Présentation Simon Farvacque - montage : Arthur Frank]