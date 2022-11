VIDÉO - Des Mauls et Débats : "Macalou sur le banc, c'est vraiment intéressant !"

31:35

Au menu de DMDB, on vous parle des équipes de France, les filles rebondissent et finissent bronzées. Au terme d'une bataille féroce, les Bleus s'imposent mais perdent du monde, la tâche se complique-t-elle face au Japon ? Les Bleus auraient pu faire mieux dans la stratégie, selon Nicolas Augot, et Simon Valzer vous raconte la finale féminine. Par Baptiste BARBAT.