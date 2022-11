Des Mauls et Débats : les enjeux de France - Japon

24:58

TEST MATCH - Quels sont les enjeux individuels de cette rencontre et le prono de nos journalistes. Nous dressons également le bilan de cette tournée, les aspects rassurants et inquiétants. On revient sur le dossier Pieter-Steph du Toit qui a trouvé un avocat en la personne de Vincent Bissonnet. Jérémy Fadat a, de son côté, un coup de cœur pour le Portugal, 20e et dernier qualifié pour le mondial.