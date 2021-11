Mourad de Toulon: "Les Blacks ne sont venus que pour une raison : défoncer la France"

560 vues | 04:53

Le Super Sevens, la future retraite de Romain Poite, l'absence de Top 14, voilà ce qui a inspiré Mourad de Toulon cette semaine. Evidemment, il ne pouvait pas non plus ne pas parler de la prochaine rencontre du XV de France face à la Nouvelle-Zélande. Et s'il considère le succès sur la Géorgie comme un "petit match" de la part des Bleus, il en livre son explication...