Lafond: "Oubliez le haka-show à la Céline Dion, l'occasion de battre les Blacks est là"

Samedi soir, le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande au Stade de France, dans un test-match qui sent la poudre. Et qui sent bon la revanche tant attendue des Bleus depuis plusieurs années. Pour Jean-Baptiste Lafond, les hommes de Fabien Galthié ont une occasion unique de les dominer enfin pour la première fois depuis 2009 grâce à une chose : leur talent de ne plus les respecter.