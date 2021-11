Lafond : "Les Argentins arrivent cuits et en tongs... je sens que ça va être une boucherie"

VIDÉO - JB Lafond avant France-Argentine : "Les Argentins arrivent cuits et en tongs... je sens que ça va être une boucherie"

LAFOND DÉGAINE - Notre consultant Jean-Baptiste Lafond évoque la 9e journée du Top 14, ce lundi. Il détaille les beaux et les bons coups du week-end… et explique la différence entre ces deux notions. Attention à ne pas confondre ! Quant au début de la tournée d’automne, il ne s’inquiète pas pour les joueurs du XV de France, opposés samedi aux Pumas : "Normalement, on devrait leur rouler dessus."