VIDÉO - Six Nations - Ollivon : "Très fier de toute l'équipe"

2 vues | 02:28

Le capitaine du XV de France, Charles Ollivon avait le sourire après la victoire des Bleus (50-10) contre l'Italie dans le tournoi des six nations. "On en veut encore plus" a tout de même déclaré le 3e ligne tricolore, avant le match de dimanche prochaine en Irlande.