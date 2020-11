"Sella, c'était un monstre de ce jeu, c'est l'archétype du joueur dont rêvait tout entraîneur"

110 vues | 07:07

QUI C'EST LE PLUS FORT - Notre consultant Jean-Baptiste Lafond a bien connu Philippe Sella pour avoir joué à ses côtés. Il reconnait les qualités hors norme du trois-quarts centre tricolore et raconte quelques anecdotes à Raphaël Poulain, Laurent Vergne et Arnaud Beurdeley. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.