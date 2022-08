VIDÉO - Saint-André : "On transpirait de l’émotion sur le terrain"

07:57

POULAIN RAFFUTE - Raphaël Poulain accueille Philippe Saint-André, l’entraineur de Montpellier pour le premier épisode de cette nouvelle saison. PSA revient sur la conquête du titre de champion de France et surtout sur l’état d’esprit et ce petit supplément d’âme qui habitaient l’entièreté de l’équipe et du club. Cette émission est à retrouver en intégralité en podcast.