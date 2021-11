Vasil Kakovin : "le Stade Français aime la mêlée, comme en Géorgie"

43 vues | 01:11

TOP 14 - Vasil Kakovin, pilier géorgien passé par Brive, Toulouse et le Racing évolue aujourd’hui au Stade Français. De la trempe des Rodrigo Roncero, des Jean-Jacques Crenca, des Jean-Baptiste Poux et autre Nicolas Mas, il entretient cette tradition des piliers géorgiens et nous parle de ce club "extraordinaire" où la mêlée est une vraie culture.