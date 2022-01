Romain Buros sur le XV de France : "C’est positif d’être dans les 42"

28 vues | 11:46

Blessé à l’épaule et indisponible pendant 4 mois, Romain Buros voit le XV de France s’éloigner alors qu’il commençait à être appelé par Fabien Galthié et son staff pour venir faire des stages à Marcoussis. L’arrière de l’UBB nous raconte ses premières expériences avec le XV de France et ce qu’il espère pour l’avenir. Cette émission est à retrouver en intégralité en podcast.