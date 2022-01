Romain Buros : "Il a fallu accepter la blessure"

113 vues | 10:40

Invité de Poulain Raffûte, Romain Buros nous raconte sa blessure, son opération et comment il vit ce premier coup d’arrêt dans son ascension. Cadre de l’équipe de l’UBB et aux portes du XV de France avec ses allers-retours à Marcoussis, il a d’abord dû encaisser la blessure avant de positiver et se concentrer sur la rééducation.