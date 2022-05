Rabadan sur Paris 2024 : "Les JO, ce sont 32 championnats du monde au même endroit, au même moment"

05:51

Pierre Rabadan a tourné la page de sa vie sportive professionnelle, mais n'a pas tourné celle du sport. Désormais adjoint à la Maire de Paris en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine, il prépare les JO de Paris 2024 avec passion et assiduité et en explique les contours dans le podcast de son ami Raphaël Poulain à écouter sur toutes les plates-formes (Réal: Seb.Petit)