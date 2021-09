Rouen terre de rugby ? "Elle est maintenant implantée dans la carte du rugby français"

57 vues | 04:24

Jérémy Clamy-Edroux est l'invité cette semaine de Poulain Raffûte, émission à écouter en intégralité en podcast. Ce joueur est pilier à Rouen, en Normandie, région de la France qui n'est pas vraiment l'endroit où le rugby se pratique le plus... mais qui le devient de plus en plus grâce aux passionnés. A l'image de Jérémy, amoureux de sa région, qui porte haut les couleurs de sa ville.