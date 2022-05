Lafond : "ProD2, Pro des Dieux et des Gueux : c'est la chasse au poulet des Landes"

05:13

Cette semaine, on connait les affiches des finales de Coupes d'Europe, La Rochelle-Leinster en Champions Cup et Lyon-Toulon en Challenge Cup. Mais pas celle de Pro D2. Et ça, ça irrite particulièrement Jean-Baptiste Lafond, qui ne comprend toujours pas pourquoi la formule a changé, trop dure selon notre chroniquer avec le leader du championnat, pas assuré de monter et donc bloqué pour recruter...