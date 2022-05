Coups de coeur, déceptions : Arrêt Buffet fait le bilan avant la phase finale de Pro D2

06:41

Les phases finales de Pro D2 approchent à grands pas. Où en est-on dans ce championnat ? Quels sont les coups de coeur ? Les déceptions ? Les favoris pour la montée et la descente ? Arrêt Buffet, émission à écouter en intégralité en podcast, font le point avec Imanol Harinordoquy autour des journalistes du Midol Jérémy Fadat et Marc Duzan et d'Oliver Canton pour Eurosport. (Réal: Seb.Petit)