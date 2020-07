VIDEO - "Béziers et Dominici sont passés pour des cons" : Lafond se fâche

20 382 vues | 03:57

LAFOND DEGAINE - C'est avec une amertume non feinte que Jean-Baptiste Lafond est revenu sur le flop du rachat de Béziers. Notre chroniqueur est triste pour les supporters biterrois, à qui on a fait croire que le lustre d'antant pouvait revenir, et pour Christophe Dominici qui a crû pouvoir le lui redonner avec un fond franco-émirati qui n'était finalement que de la poudre aux yeux. (Réal: S.Petit)