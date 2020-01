Nevers réalise une superbe opération et rentre dans le Top 5

1 567 vues | 02:45

PRO D2 - Superbe opération pour l’USON. Vainqueur 43-13 avec le bonus de Provence Rugby dans un Pré-Fleuri garni par plus de 5 000 personnes, Xavier Péméja et ses hommes passent de la 7e place à la 5e place en doublant Vannes et Biarritz qui ont perdu à Colomiers et Oyonnax.

Eurosport uniquement avec CANAL*