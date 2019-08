VIDÉO - Pro D2 - Grosse bagarre générale entre Carcassonne et Grenoble

19 502 vues | 02:56

PRO D2 - La nervosité a pris le dessus en deuxième période avec une grosse bagarre générale et deux nouveaux cartons jaunes pour l'USC (Manchia puis Koffi). Indiscipline plus que partagée avec les visiteurs du jour qui ont terminé la partie à 13 contre 15 après le carton rouge pour Uberti et le carton jaune pour Capelli.

