Grenoble sans pitié face au promu

PRO D2 - Après une courte défaite du côté de Mont de Marsan, les Grenoblois renouent avec le succès. Et comment ! Grenoble s'impose finalement 49-8 et se replace dans la course à la première place. Les Drômois, eux, courent toujours après leur premier succès de la saison...

