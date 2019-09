Grenoble bonifie sa victoire contre Aurillac

496 vues | 03:26

PRO D2 - Les Grenoblois ont assuré l'essentiel lors de la première période. Face à des visiteurs maladroits dans leurs possessions, la différence s'est effectuée notamment sur l'organisation globale et les séquences à proximité de la ligne. Taufa (7-3, 10 ème) et Bouchet (15-6, 33 ème) ont validé le travail du FCG, en s'appuyant sur l'usure et la concrétisation.

