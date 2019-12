VIDÉO - Pro D2 - Carcassonne et Soyaux-Angoulême se neutralisent

155 vues | 03:42

PRO D2 - Il fallait voir les visages marqués des joueurs, à la 83eme minute de jeu, quand le coup de sifflet final a retenti à Albert-Domec. Au sol, exténués, fumants, recouverts de boue : ils avaient pris part à un énorme combat de Pro D2, comme on peut les apprécier. La pluie audoise est passée et a été torrentielle. Carcassonne et Soyaux-Angoulême se sont quittés sur un match nul (18-18).

Eurosport uniquement avec CANAL*