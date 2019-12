La pelouse d'Aguilera dans un triste état : "Je n'ai que mes yeux pour pleurer", déplore Aldigé

1 544 vues | 01:26

PRO D2 - La rencontre entre Biarritz et Grenoble s'est déroulée dans des conditions climatiques plus que difficiles jeudi soir. Au lendemain de cette rencontre, Jean-Baptiste Aldigé, le président du BO, déplore l'état calamiteux de la pelouse d'Aguilera, qui a beaucoup souffert. Et ce ne sera pas sans conséquences, y compris financières, pour le club basque.

