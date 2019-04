Vannes surprend Montauban à Sapiac

567 vues | 02:30

PRO D2 - Montalbanais et Vannetais ont livré l’un des duels les plus passionnants de cette saison, à coup sûr. Au terme d’un match haletant, le RCV signe un quatrième succès à l’extérieur depuis le début de saison et fait un nouveau pas vers les phases finales. (20-25)

